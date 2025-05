DT Ultra 3 Pro – smartwatch cu design preluat de la Apple Watch Ultra și preț de 182.75 lei

14:50

Cine nu-și aduce aminte că Motorola are o istorie bogată pe segmentul telefoanelor pliabile, ori este prea tânăr și nu a trăit era StarTAC (1996) și a primelor generații RAZR (2004), fie are o memorie scurtă. Cert este că, înainte de apariția smartphone-urilor cu ecrane flexibile, care să permită plierea acestora spre interior, Motorola a […] The post Motorola RAZR 60 Ultra – review (Uite cuta, nu e cuta!) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.