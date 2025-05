Experiența mea de încărcare la Eldrive România, rețea care a ajuns la 600 puncte de încărcare, cu o putere totală de 26 MW

22:20

Nothing nu are încă în portofoliu un flagship, un smartphone premium în adevăratul sens al cuvântului. Compania s-a orientat în ultima perioadă în segmente mai accesibile, zone unde există o acceptanţă mai mare din partea utilizatorilor. Doar că Carl Pei vrea să intre şi în liga celor mari şi anunţă existenţa flagship-ului Nothing Phone (3). […] The post Cât ar putea costa viitorul flagship Nothing Phone (3)? appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.