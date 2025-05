Elias Charalambous şi-a decis viitorul! Anunţul antrenorului de la FCSB: „E prima opţiune”

17:50

Echipa spaniolă de fotbal FC Barcelona intenţionează să revină pe stadionul său, Camp Nou, după doi ani de lucrări de reconstrucţie, cu prilejul unui meci amical care se va desfăşura la data de 10 august, relatează Associated Press. Preşedintele clubului, Joan Laporta, a stabilit data pentru deschiderea tradiţională a sezonului cu prilejul meciului pentru Trofeul