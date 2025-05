O fostă glorie a tenisului a dat verdictul! Anunţul făcut după retragerea Simonei Halep: „Nedreptate totală”

16:20

Fotbalistul pe care Mircea Lucescu nu s-a ferit să îl critice în mod public va fi convocat pentru dubla naţionalei cu Austria şi Cipru din preliminariile World Cup 2026. Austria – România e în direct pe 7 iunie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Este vorba despre George Puşcaş. În condiţiile […]