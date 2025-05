Pescobar face cură de slăbire în apă rece, la -5 grade. Să îl ia și pe idolul Călin Georgescu, că și lui îi plac apele reci

15:30

Domnul George Simion încearcă din răsputerile nonsensului să justifice lipsa de logica și faptul că cere anularea turului 2 după ce și-a recunoscut public înfrângerea: „Doar pentru faptul că am evitat duminică, pe 18 mai, […] The post Scurtul drum al minții de la „jupuirea de vii” la „vărsarea de sânge” appeared first on IMPACT.ro.