Diana Șoșoacă, mândria României în Parlamentul Europea, se bate cu făină într-o pizzerie

08:20

CFR Cluj – FCSB, meci contând pentru etapa a 10-a a play-off-ului din campionatul României, este programat, vineri, 23 mai 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în […] The post SuperLiga: CFR Cluj vs FCSB – Derby fără miză appeared first on IMPACT.ro.