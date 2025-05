Momentul în care americanii au primit trofeul Campionatului Mondial de hochei

10:10

Lionel Messi a înscris un supergol din lovitură liberă şi Inter Miami a obţinut un punct, după un 3-3 spectaculos pe terenul lui Philadelphia Union, în cadrul etapei a 15-a a Conferinţei de Est a MLS. Inter Miami a fost condusă cu 2-0 şi 3-1, iar reuşita de pus în ramă a lui Lionel Messi […] The post Lionel Messi, gol senzaţional din lovitură liberă! Bornă istorică pentru starul lui Inter Miami appeared first on Antena Sport.