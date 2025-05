AIDA – Premiera extraordinară care a marcat Stagiunea aniversară 105 la Opera Națională din Cluj-Napoca

12:20

Simbolul Constanței revine la viață. După cinci ani de restaurări complexe și o investiție de peste 40 de milioane de euro, Cazinoul din Constanța – poate cea mai iconică clădire de pe litoralul românesc – se redeschide oficial miercuri, 21 mai 2025, chiar de Zilele Orașului. Deschiderea are loc într-un context festiv, în cadrul unui program care