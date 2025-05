Ce a declarat Ilie Bolojan după întâlnirea cu președintele României?

11:10

Meteorologii au emis, vineri, 23 mai, o nouă avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă până sâmbătă dimineața, în aproape toată țara, inclusiv în Cluj. Atenționarea Cod Galben e în vigoare de vineri, de la ora 10.00 până sâmbătă la ora 06.00, când, în cea mai mare parte a țării, vor fi perioade cu instabilitate