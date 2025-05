Nicuşor Dan, despre mutarea într-o locuinţă de protocol: „Cu SPP-ul am avut un armistiţiu, până pe 15 iunie”

22:10

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și-a anunțat luni retragerea din viața politică. Într-un videoclip înregistrat, difuzat întâi de postul său de casă, Realitatea Plus, iar ulterior publicat pe Facebook, Călin Georgescu a transmis că va rămâne doar „observator pasiv al vieții publice și sociale". „Alegerile din 2025 s-au încheiat. Odată cu aceastea, am ales să închei și implicarea mea activă în procesul politic"