Horoscop 27 mai 2025 – Puteți pune o energie considerabilă în relațiile voastre

14:50

Spunea prin gura unei femei, Walter Scott în romanul său Rob Roy, ca: „Onoarea este singurul cadou pe care și-l poate face un bărbat!”. Am văzut însă în toată campania de o unică mizerie în istoria alegerilor de până acum ca termenul acesta i-a am scăpat lui dom Primar și Președinte dar și susținătorilor lui […] The post Parol d’onor dom Președinte! first appeared on Ziarul National.