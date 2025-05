La Liga împarte banii din drepturile TV: Barcelona conduce și la încasări

13:50

1. Georgescu s-a retras. Și asta nu-i totul. Greul abia urmează pentru Profetul de la Maglavais. ”Am făcut istorie, nu politică.” 50% are dreptate. Politică n-a făcut. A făcut un misionarism cum se poate vedea la televiziile dubioase (cred că sunt vreo zece) stipendiate de tot felul de predicatori anticreștini. Istorie – Georgescu a făcut. […] The post Domnilor chibiți de la Cotroceni, să știți că toți ospătarii din Barcelona au poze cu Messi! first appeared on Ziarul National.