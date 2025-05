FACIAS lansează campania națională „Abuzurile ucid”, după moartea lui Marius Andrei Drăgan

07:10

Singurul patinoar existent în București, Berceni Arena, se pregătește să tragă cortina peste un prim sezon de iarnă, plin de multe satisfacții. Printre acestea, cea mai importantă realizare o constituie ”școlarizarea” a nu mai puțin de 750 de copii în tainele patinajului. Aceștia au finalizat programul ”Creștem Campioni” și vor fi răsplătiți pentru acest lucru, […] The post Copiii vor ”topi” gheața la Berceni Arena, de Ziua Copilului, în cadrul unui weekend ce le este dedicat first appeared on Ziarul National.