Mihai Pintilii, despre jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB: „Un moft. Suntem acoperiţi în zona aia”

23:10

Adrian Mihalcea a avut un discurs „tare” după ce echipa lui a pierdut manşa tur a barajului pentru rămânerea în Liga 1. Voluntari s-a impus cu 2-1, iar Mihalcea a dat vina pe terenul greu pentru înfrângerea echipei sale. Antrenorul Unirii Slobozia e încrezător că lucrurile se vor schimba la returul din 2 iunie. Adrian […] The post „Aroganţa se plăteşte” Adrian Mihalcea a răbufnit după Voluntari – Unirea Slobozia 2-1: „Există un Dumnezeu” appeared first on Antena Sport.