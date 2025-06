Alexander Bublik s-a calificat în premieră în sferturi la un turneu de Grand Slam!

08:50

Ianis Zicu a anunţat plecarea de la Metaloglobus, echipă pe care a promovat-o în Liga 1, după un baraj dramatic cu Poli Iaşi. Cel mai probabil, Ianis va ajunge pe banca Farului Constanţa, în urma deciziei lui Gică Hagi e a lua o pauză din antrenorat. Zicu a mai fost antrenorul marinarilor înainte de fuziunea […]