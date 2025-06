Paulo Jorge Pereira, selecţionerul naţionalei Portugaliei, o va antrena pe Dinamo!

21:10

Fetele de la Gyor au câştigat duminică, în finala Turneului Final Four de la Budapesta, trofeul Ligii Campionilor. Asta după ce a învins formaţia Odense Handbold, scor 29-27 (20-15). La 45 de ani, portarul de la Odense, Katrine Lunde, a fost aplaudată de întreaga sală. Este al şaptelea trofeu pentru echipa ungară, în timp ce […] The post Gyor domină handbalul feminin! Maghiarele au câştigat Champions League pentru a şaptea oară appeared first on Antena Sport.