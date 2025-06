Haos la Paris, după ce PSG a sărbătorit câştigarea Champions League! 79 de persoane au fost arestate

15:20

Lionel Messi a dat două goluri şi două assist-uri în partida câştigată de Inter Miami cu fosta formaţie a lui Alex Măţan, Columbus Crew. Messi a pasat decisiv la primul gol al meciului şi la ultimul. Allende a deschis scorul, după o pasă excelentă a lui Messi, în minutul 13. Messi a ajuns la 865 […]