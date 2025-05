Câţi bani a primit Chelsea după ce a câştigat finala Conference League

09:10

Xabi Alonso i-a luat locul lui Carlo Ancelotti la Real Madrid şi a început extrem de tare campania de reconstrucţie a echipei blanco. Fostul antrenor al celor de la Leverkusen a spus că are nevoie de întăriri la mijlocul terenului, iar Florentino Perez a început asaltul la adresa jucătorilor doriţi. Xabi Alonso are două ţinte […] The post Real Madrid transferă pe bandă rulantă! Florentino Perez licitează pentru jucătorii doriţi de Xabi Alonso appeared first on Antena Sport.