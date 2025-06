Breaking news… în jurul lumii: Alegeri decisive în Polonia/UE mârâie la Trump

20:30

Condițiile lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului din Ucraina includ o cerere ca liderii occidentali să se angajeze în scris să oprească extinderea NATO spre est și să ridice o parte din sancțiunile impuse Rusiei, potrivit a trei surse ruse, citate de Reuters. Donald Trump a insistat că dorește să oprească cel mai sângeros conflict […]