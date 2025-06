Firmele europene regândesc planurile de călătorie în SUA. ”Catch and Revoke sporește supravegherea”

15:50

În contextul în care actualmente Primăria Capitalei are o conducere interimară, urmând să fie organizare alegeri pentru fotoliul de la PMB, edilul Sectorului 6 a fost întrebat, joi, daca va candida pentru șefia Primăriei Generale. Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 și prim-vicepreședinte al PNL, a vorbit despre posibilitatea de a candida la Primăria Capitalei, […]