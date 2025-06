Răzvan Burleanu a dat verdictul după transferul lui Alibec la FCSB: “Naţionala va putea să beneficieze”

11:00

Oscar Piastri va pleca din pole-position în cursa Marelui Premiu de Formula 1 al Spaniei, care are loc pe circuitul de la Barcelona. Cursa e în direct, de la ora 16:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. McLaren va pleca de pe primele două locuri de pe grila de start, Lando Norris clasându-se pe 2 […] The post Cursa Marelui Premiu de Formula 1 al Spaniei e de la 16:00 pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Piastri e în pole appeared first on Antena Sport.