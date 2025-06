Lorenzo Musetti l-a învins pe Frances Tiafoe şi a ajuns pentru prima dată în semifinale la Roland Garros!

11:00

Dennis Politic e tot mai aproape de transferul la FCSB. Campioana poartă negocieri avansate cu oficialii rivali de la Dinamo, ultima ofertă înaintată fiind de 700.000 de euro, plus Alexandru Musi la schimb. Căpitanul e încântat de propunerea făcută de Gigi Becali. Politic ar urma să fie al treilea transfer al verii efectuat de campioană, […] The post Alexandru Musi s-a înţeles cu Dinamo. Dennis Politic, tot mai aproape de transferul la FCSB appeared first on Antena Sport.