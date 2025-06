Neymar a luat roşu după ce a băgat mingea în poartă cu mâna! Starul brazilian a protestat vehement

13:30

Denis Alibec este noul jucător al lui FCSB, iar atacantul de 34 de ani a început deja negocierile cu Florin Tănase, de la care vrea tricoul cu numărul 7, pe care vârful venit de la Farul l-a purtat de-a lungul carierei. Cum numărul 9, specific atacanţilor de careu, îi aparţine deja lui Daniel Bîrligea, Alibec […] The post Denis Alibec a început “negocierile” cu Florin Tănase pentru tricoul cu numărul 7, la FCSB: “Se lasă greu!” appeared first on Antena Sport.