Regele Spaniei vine în România săptămâna viitoare

Caz șocant în Suceava: Femeie arestată pentru că a târât un cățel cu mașina. O femeie de 64 de ani din Gura Humorului a fost arestată după ce a fost surprinsă târând un câine legat de mașina sa. Jandarmii au intervenit rapid pentru a salva animalul, care primește acum îngrijiri la un adăpost. Un caz [...]