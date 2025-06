VIDEO. Operațiune amplă a DIICOT Bacău: Rețea de trafic de persoane, destructurată

06:30

Persoană posibil înecată în Bahlui: Alertă la Iași, intervenție de amploare în zona Iulius Mall. Sâmbătă seară, pompierii ieșeni au fost alertați după ce o femeie ar fi dispărut sub podul din zona Iulius Mall, lângă râul Bahlui. Martorii au văzut-o coborând, dar nu și ieșind din zonă sau din apă. „Au fost efectuate căutări [...]