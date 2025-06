VIDEO. Lucrări de întreținere a infrastructurii în zona Copou

07:20

Regiunea Moldovei a fost puternic afectată de inundații. În județele Botoșani și Vaslui, zeci de gospodării au fost devastate, multe animale au murit înecate, iar infrastructura rutieră a cedat. În plus, județul Bacău raportează distrugeri extinse ale culturilor de porumb și floarea-soarelui. Peste 40 de gospodării au fost luate pe sus de viitură, iar din [...]