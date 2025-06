CFR Călători introduce patru noi trenuri pe relația Brașov-București-Constanța și retur

06:50

Când cei care ar trebui să protejeze victimele, clasifică abuzul drept „tradiție", nu mai este vorba doar despre ignoranță, ci și despre rea voință, a explicat pentru Buletin de București Roxana Oprea, expertă în egalitate de șanse în cadrul Asociației E-Romnja. Etnicizarea unor fenomene sociale, precum sărăcia, violența domestică, sarcinile în rândul minorelor sau căsătoriile […]