Stația Institutul Meteorologic va fi relocată cu 100 m spre București. Se lucrează la Magistrala 6 de metrou

09:40

Cele 22 de percheziţii de la Dragonul Roşu, parte din ancheta-mamut JUPITER, au dus la o captură de 8.7 milioane de lei (1.74 milioane de euro). Ancheta Poliţiei şi a Parchetului General are ca obiectiv, printre altele, reducerea evaziunii fiscale. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, de la complexul Dragonul Roşu au fost ridicate peste […]