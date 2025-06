Încă o minciună despre înrolarea tinerilor pentru război. Este folosită sigla DSU

05:40

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a afirmat luni, 2 iunie, că problema reabilitării planșeului Unirii este „rezolvată", după ce autorizația de construire a fost semnată de președintele Nicușor Dan în ultima sa zi ca primar general. Băluță spune acum că semnarea documentului chiar de către președintele României arată importanța națională a acestei lucrări. „Scopul pe […]