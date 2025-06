Petrolul, primul transfer din mandatul lui Liviu Ciobotariu! Ce salariu va încasa jucătorul

14:30

România are nevoie de cel puţin punct din meciul cu Austria (sâmbătă, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) pentru a spera în continuare la câştigarea Grupei H, care aduce automat calificarea la World Cup 2026. Michael Gregoritsch susţine că o victorie a echipei sale ne-ar scoate practic din lupta pentru calificarea directă. Atacantul lui Freiburg are […]