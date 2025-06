Jobe Bellingham calcă pe urmele fratelui său! Englezul s-a înțeles cu Borussia Dortmund

20:10

Echipa de fotbal Paris Saint-Germain a coborât un loc în clasamentul UEFA deşi a câştigat sâmbătă Liga Campionilor, scrie L'Equipe. În clasamentul UEFA, actualizat marţi, PSG a coborât de pe locul 4 pe locul 5. Acest lucru se explică prin metoda de calcul aplicată de forul fotbalistic european. PSG a coborât în clasamentul UEFA, chiar […]