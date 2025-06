Vaticanul, mai aproape de Cluj

13:20

Elevii au încă două zile libere, cu doar 3 săptămâni înainte de vacanța de vară, care începe pe 20 iunie. Joi, 5 iunie este zi liberă pentru profesori și elevi pentru că este Ziua Învățătorului. Elevii revin la ore vineri, iar luni, 9 iunie, este liber de Rusalii. Ziua Învăţătorului este sărbătorită, în fiecare an, […]