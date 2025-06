Autobuzele turistice ale Capitalei ar putea scăpa de „cangrena” politică. Un nou proiect intră la vot în CGMB, la peste doi ani de la achiziția celor șase autovehicule speciale

15:10

Două puncte de prim-ajutor și două de hidratare au la dispoziție cetățenii din Sectorul 3, în perioadele cu temperaturi ridicate. Acestea funcționează prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Capitala este, astăzi, sub cod galben de caniculă, până la ora 21:00. CITEȘTE ȘI: Alertă | Cod galben de caniculă pentru joi Unde funcționează […] The post Sector 3 | Puncte de prim-ajutor și hidratare, în perioadele de caniculă appeared first on Buletin de București.