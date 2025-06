METEO | Vreme caniculară, săptămâna viitoare, în Capitală. Maxima termică ajunge la 36-37 de grade

20:10

Câteva sute de persoane s-au adunat, de la 19.30, în Piața Victoriei, pentru un nou protest împotriva violenței la care sunt supuse femeile în România. În 2024, o femeie a fost ucisă o dată la două la zile, de soți, parteneri, foști iubiți sau iubiți închipuiți. Protestul de miercuri, din Capitală, are loc după ce […] The post VIDEO | Un nou protest împotriva violenței asupra femeilor, la București. Încă o femeie însărcinată a fost ucisă de partener appeared first on Buletin de București.