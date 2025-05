Motorola Moto G56, Moto G86 şi Moto G86 Power – detalii oficiale, imagini şi preţuri în Europa (estimări şi pentru România)

20:30

După ce la începutul acestei luni BYD și-a făcut debutul oficial pe piața din România printr-un eveniment grandios, în cadrul căruia importatorul a prezentat patru modele care pot fi comandate deja, iată că acum este adăugat un nou model complet electric. Este vorba despre BYD Dolphin Surf, cel mai mic și mai accesibil din gamă, […]