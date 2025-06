Proprietarul Gucci, în discuţii pentru vânzarea unei clădiri de pe Fifth Avenue din New York pe fondul declinului sectorului de lux

Kering, proprietarul Gucci, poartă discuţii exclusive cu firma de private equity Ardian pentru vânzarea unei deţineri majoritare în cadrul unei proprietăţi de pe Fifth Avenue, New York, în condiţiile în care grupul francez încearcă să-şi diminueze costurile pe fondul încetinirii cererii pentru articole de lux, potrivit Financial Times. Clădirea, cumpărată cu doar un an în urmă, ar putea fi a doua tranzacţie de acest tip încheiată de grup cu Ardian....

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar