Proprietarul chinez al Volvo avertizează că industria auto globală se confruntă cu o supracapacitate de producţie

19:40

În rândurile următoare veți descoperi mai multe informații legate de Google, Honor, Samsung, Nothing Phone și altele. 1. Bursa zvonurilor: Seria Google Pixel 10 va fi anunțată pe 13 august – în linie cu lansarea realizată pentru Pixel 9 în 2024; 2. One UI 8 dezvoltat pe Android 16 ar putea sosi mai repede și […] The post Gadget News – 2.06.25 (data de lansare pentru seria Pixel 10, Microsoft standardizează USB Type-C-ul pe laptopurile cu Windows 11, bursa zvonurilor pentru prețul lui Nothing Phone 3 etc) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.