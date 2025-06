Jannik Sinner şi-a mărit avantajul după Roland Garros! Cum arată clasamentul ATP

17:20

Ilie Năstase dezvăluia că primeşte o pensie umilitoare din partea statului român. Fostul lider mondial nu ar putea nicidecum să se întreţină cu aceşti bani. Ilie Năstase are o pensie de numai 1.435 de lei. Fostul mare tenismen, care a cucerit două turnee de Grand Slam de-a lungul carierei, beneficiază, din fericire, pe lângă pensie, […] The post Pensia umilitoare pe care Ilie Năstase o primeşte de la statul român: “Nici măcar un leu în plus” appeared first on Antena Sport.