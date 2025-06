Milionarul român care a dat lovitura! Afacerea istorică pe care tocmai a pus mâna

20:40

Mihai Stoica a oferit o reacţie fermă despre forma modestă a lui Dennis Man. Oficialul campioanei a găsit motivul pentru care internaţionalul român a intrat într-un “con de umbră”, în acest an. Dennis Man a încheiat sezonul la Parma cu doar patru goluri marcate, în ciuda startului de stagiune extrem de solid. El a marcat […] The post “De acolo i se trage”. Mihai Stoica, verdict despre forma modestă a lui Dennis Man: “Are nevoie de un restart” appeared first on Antena Sport.