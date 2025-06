A murit Frederick Forsyth, unul dintre cei mai mari scriitori de thrillere din lume

11:20

In populara statiune spaniola Palma de Mallorca, turistii risca o amenda de 750 de euro in cazul in care cumpara orice, inclusiv mancare, bauturi, suveniruri si accesorii de plaja, de la vanzatorii ambulanti, relateaza Mirror. Aceasta este doar una dintre numeroasele cerinte impuse de noile legi introduse in aceasta luna, menite sa reglementeze comportamentul turistilor...