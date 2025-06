Interceptata de marina israeliana, nava Madleen a fost dusa in portul Ashdod. Pasagerii urmeaza sa fie transferati intr-un centru de detentie, inainte de a fi expulzati din Israel

Nava Madleen care transporta 12 activisti pro-palestinieni, care denunta blocada umanitara impusa de Israel in Fasia Gaza, a fost reperata in largul coastelor israeliene in timp ce se indrepta spre portul Ashdod, au relateaza jurnalisti de la Reuters, Agence France-Presse si Associated Press (AP), aflati la fata locului, potrivit Le Monde. Escortata de doua nave...

