Aplicaţia zilei: DrawerJournal - Daily Timeline

Exporturile Chinei au fost sub aşteptări în luna mai, fiind trase în jos de o scădere accentuată a livrărilor către SUA, notează CNBC. Exporturile chineze către SUA au scăzut cu 34,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, marcând cea mai abruptă scădere din februarie 2020, potrivit Wind Information, când pandemia de Covid-19 a perturbat comerţul mondial. Importurile din SUA au scăzut cu peste 18%, iar excedentul comercial al Chinei cu America s-a redus cu 41,55% de la an la an, ajungând la 1...