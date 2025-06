România poate produce 153.000 de tone de hidrogen regenerabil, anual

16:10

Într-o societate democratică, integritatea funcționarului public este fundamentul încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Această încredere este construită și consolidată printr-un comportament etic, dar și prin respectarea cadrului legal. Una dintre cele mai importante obligații care ilustrează această dublă responsabilitate este obligația de sesizare a faptelor de corupție. Funcționarul public nu doar că are o datorie […]