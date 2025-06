Circulație închisă, noaptea, pe podul Giurgiu-Ruse

15:20

Concursul „Romanian Passenger Transport Company of the Year 2025" și-a desemnat câștigătorii, cu ocazia Conferinței ZIUA CARGO dedicate transportului de pasageri, organizată la Poiana Brașov, în perioada 29-30 mai. Locul întâi a fost câștigat de ETA Vâlcea, pentru categoria „Transport Urban" și Diana PA pentru categoria „Transport Național". Pe locul doi s-au plasat Oradea […]