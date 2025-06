Atac armat într-o școală din Austria: sunt cel puțin cinci morți

12:00

Maria Folea are 44 de ani, este medic psihiatru la Iași și a trăit, vreme de aproape două decenii, cu o permanentă frică. A fost prima soție a lui Robert Lupu, bărbatul care a devenit ucigașul unei tinere însărcinate și mamă a unei fetițe de doar 3 ani. Vedeți și O româncă de 13 ani, [...]