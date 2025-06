Cea de-a zecea ediție Rocanotherworld: line up-ul complet

14:30

Pentru buna desfășurare a Competiției „Festivalul Sporturilor”, care are loc sâmbătă, 7 iunie 2025, în intervalul 8.00 – 13.00, vor fi următoarele modificări în circulația transportului public: Vedeți și Informații utile pentru perioada 7 – 9 iunie -Tramvaiele de pe traseele 1, 7 și 13 vor circula pe itinerarii deviate prin Tudor Vladimirescu: -Pe traseul [...] The post Modificări temporare în circulația mijloacelor de transport, sâmbătă, 7 iunie first appeared on IasiTV Life.