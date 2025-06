Tensiuni comerciale și geopolitice: acțiunile scad, dolarul se depreciază

11:10

Ceea ce aparent se anunța a fi o banală vizită într-un service auto, înaintea unei deplasări în afara țării, a dus la o descoperire cu totul surprinzătoare sub mașina unui senator USR. Cazul a ajuns în atenția DIICOT. Vicepreşedintele USR Cluj, senatorul Ciprian Rus, afirmă că a sesizat autorităţile după ce a identificat vineri un […] The post Pachet suspect găsit sub mașina unui senator USR: „Eu sunt cel care am sunat la poliție/Cantitatea era destul de mare”. Cazul, preluat de DIICOT first appeared on Ziarul National.