Horoscop 12 iunie 2025 – Relațiile tale cu ceilalți vor fi bune

14:50

Fostul președinte Ion Iliescu ar fi ajuns de urgență în grija cadrelor medicale, fiind internat în spital. Primele informații despre starea fostului șef al statului s-au aflat marți, pe surse. Astfel, potrivit Antena 3, care citează surse, fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost internat de urgență la spitalul SRI, la secția ATI.