Horoscop 13 iunie 2025 – Veți primi astăzi mai mult

14:20

1. N-aveți bani? Of, of, of, și ce simplu ar fi să nu sărăciți, așa cum ne vor sărăci ĂȘTIA. Prin ”ĂȘTIA” înțeleg PSD, PNL și USR. ĂȘTIA au pierdut alegerile, dar se screm să facă guvernul. Să fim corecți! Alegerile le-a câștigat AUR. Din păcate, AUR a compromis patriotismul susținând un maidanez la […] The post De ce să mărească ăștia taxele? Paguba a făcut-o electoratul? first appeared on Ziarul National.