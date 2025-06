Nominalizările pentru Balonul de Aur vor fi anunţate la 7 august

12:00

Ferrari i-a oferit un ultimatum lui Fred Vasseur, înaintea Marelui Premiu al Canadei. Șefii Scuderiei sunt extrem de nemulțumiți de rezultatele înregistrate de echipă în acest sezon, astfel că sunt deciși să facă schimbări drastice în vederea anului viitor. Fred Vasseur mai are contract cu Ferrari până la finalul lui 2025. Acesta ar putea pleca […] The post Ferrari, ultimatum pentru Fred Vasseur înaintea Marelui Premiu al Canadei. Anunțul italienilor appeared first on Antena Sport.